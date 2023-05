Fastned-oprichters hebben belang verkleind Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers van Fastned hebben de geplande verkoop van een klein deel van hun belangen in het bedrijf afgerond. Dat maakte Fastned dinsdag nabeurs bekend. Beide oprichters zouden geleidelijk tot ongeveer 2 procent van de uitstaande stukken verkopen, zoals aangekondigd op 11 januari 2023. Het belang van Langezaal daalde van 39,16 procent tot 37,42 procent. Dat van Lubbers van 23,50 naar 21,76 procent. De familie Lubbers verkleinde het belang van 6,11 tot 5,94 procent. De twee wilden hun portefeuilles diversifiëren, moesten belastingverplichtingen voldoen en familieleningen aflossen die waren verstrekt om Fastned op te richten in 2012. Er werden onderhands 600.000 certificaten van gewone aandelen verkocht aan institutionele beleggers en bijna 100.000 stukken werden op de markt verkocht volgens een vooraf overeengekomen verkoopplan. Bron: ABM Financial News

