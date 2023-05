Opnieuw rustige dag op Beursplein 5

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag nagenoeg onveranderd gesloten. De slotkoers was 765,98 punten, een min van slechts 0,2 procent.

Het was een rustige dag waarbij het veld werd aangevoerd door de banken en verzekeraars.

Maar het was ook opnieuw wachten op mogelijke witte rook uit de VS over een verhoging van het schuldenplafond. Beleggingsstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas ziet dat het gesteggel in de VS vooralsnog alle aandacht opeist en de markten in een houdgreep heeft.

Ondertussen grijpt Janet Yellen iedere kans die ze krijgt om te herhalen dat de Verenigde Staten in juni zonder geld zullen zitten en hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Een kwestie van de druk op de ketel te houden, aldus Gijsels.

Echter, maandag was er bij de technologiewaarden toch een stijging over een breder spectrum en dat is een goed teken, vindt Gijsels. Deze markt heeft duidelijk behoefte aan verbreding, aan een groter aantal aandelen dat deelneemt aan de stijging. Tot nu toe wordt de stijging in de techsector maar door slechts 7 aandelen gedragen: Microsoft, Apple, Alphabet, Nvidia, Amazon, Tesla en Meta. Deze zijn goed voor meer dan 50 procent van de marktkapitalisatie en het overgrote deel van de stijging.

De verbreding is natuurlijk nog maar een voorzichtig eerste stapje. De komende dagen en weken is het zoeken naar bevestiging, aldus de strateeg van BNP.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor de inkoopmanagers in de eurozone en het VK. Die gaven een gemengd beeld. Zo kromp de industrie in de genoemde regio's, maar wist de dienstensector te blijven groeien, hoewel meestal in een lager tempo.

In de VS was het beeld min of meer hetzelfde en steeg de inkoopmanagersindex voor de dienstensector, maar daalde die voor de Amerikaanse industrie. Econoom Chris Williamson van S&P merkte op dat de economie in de VS in mei aan momentum won, maar dat er duidelijk sprake is van een groeiende tweedeling.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0775.

Brentolie werd duurder, na een waarschuwing van de hoogste energie ambtenaar van Saoedi-Arabië. Zogeheten shortsellers werden dinsdag opnieuw gewaarschuwd, iets meer dan een week voordat OPEC+ bijeenkomst.

Een vat Brentolie steeg 1,61 procent en noteerde op 77,08 dollar.

Stijgers en dalers

Vandaag gingen de verzekeraars aan kop. Aegon heeft volgens analisten van ING de wind in de rug richting de beleggersdag op 22 juni. Aegon wist 1,8 procent bij te schrijven. ASR kon 1,7 procent bijschrijven en ING en NN beleefden een positieve dag met stijgingen van respectievelijk 1,4 procent en 1,2 procent. Exor en ASMI sloten dinsdag de gelederen met koersverliezen van ruim 2 procent.

In de AMX won CTP 3,5 procent, gevolgd door AMG met 2,5 procent. AMG kan volgens ING profiteren van het herstel in de lithiumprijzen en een aantrekkende vraag. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een rapport van Société Générale waarin CTP een adviesverhoging kreeg naar Kopen.

Arcadis beleefde een teleurstellende dag met een daling van 2,1 procent.

In de AScX was PostNL de sterkste stijger met 2,2 procent koerswinst. Brunel en Nedap eindigden onderaan met minnen van ruim 1 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam kwamen ook de Amerikaanse beurzen nauwelijks van hun plaats.