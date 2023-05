Universal Music Group laat AI muziek genereren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group gaat met het Duitse bedrijf Endel kunstmatig intelligente programma's aanbieden, waarmee artiesten muziek kunnen genereren die bedoeld is voor activiteiten zoals slapen, ontspannen en concentratie. Universal (UMG), het grootste muziekbedrijf ter wereld, wil Endels AI-technologie geschikt maken voor artiesten om geluidencombinaties te maken op basis van wetenschap, ook wel bekend als soundscapes, waaronder nieuwe muziek en nieuwe versies van bestaande muzieknummers. "We geloven in het ongelooflijke potentieel van ethische AI als een instrument om de creativiteit van onze artiesten te steunen en versterken", aldus Michael Nash van UMG. De eerste soundscapes zullen in de komende maanden verschijnen. Endel maakte eerder de soundscape "Wind Down" met James Blake op het platenlabel Republic Records van Universal. UMG maakt de stap bekend nadat AI-programma's die taal genereren, zoals ChatGPT, een debat ontketenden over de toekomst van menselijke arbeid in verschillende beroepen, waaronder artiesten. "Endel stelt muziekbedrijven zoals UMG in staat om de verbluffende mogelijkheden van AI en functionele muziek te gebruiken, terwijl de rechten van hun artiesten gerespecteerd worden", zei CEO Oleg Stavitsky van Endel. "Zo werkt Endel meer als een medewerker dan als een gereedschap, door artiesten controle en vrijheid te geven en tegelijk te voorzien in een behoefte aan meer muziek om welzijn te bevredigen." Bron: ABM Financial News

