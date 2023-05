'Saoedi-Arabië waarschuwt oliespeculanten' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De hoogste energieambtenaar van Saoedi-Arabië heeft olie shortsellers dinsdag opnieuw gewaarschuwd, iets meer dan een week voordat OPEC+ bijeenkomt. Dit meldde persbureau Bloomberg dinsdag op basis van uitspraken van de Saoedische minister van Energie, prins Abdulaziz bin Salman, op het Qatar Economic Forum in Doha. Riyad en zijn partners verrasten oliehandelaren vorige maand door productiebeperkingen aan te kondigen om speculanten af te schrikken. Maar de markt werd de afgelopen weken weer bearish door de vrees voor een zwakkere wereldeconomie. "Ik blijf hen adviseren dat ze pijn zullen lijden, dat deden ze ook in april", aldus de minister. "Ik zou ze gewoon vertellen: Kijk uit!" De OPEC en zijn bondgenoten zullen op 3 en 4 juni bijeenkomen in Wenen om het productiebeleid voor de tweede helft van het jaar te herzien. Hoewel verschillende afgevaardigden hebben gezegd dat er geen reden is om verdere actie te ondernemen, omdat de reeds bestaande beperkingen zullen helpen om het mondiale aanbod te verkrappen, staat Prins Abdulaziz bekend om zijn verrassingsinterventies. "We moeten waakzaam zijn, we moeten proactief zijn - zoals we in OPEC+ al geruime tijd zeggen," benadrukte hij dinsdag.



De mondiale olievoorraden zullen de rest van het jaar nog krapper worden terwijl het verbruik in China na het opheffen van coronamaatregelen verder toeneemt. OPEC zelf rekent op een tekort van 1,5 miljoen vaten per dag. Bron: ABM Financial News

