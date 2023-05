Shutterstock koopt Giphy van Meta Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shutterstock heeft aangekondigd dat het Giphy zal overnemen van Meta Platforms. Dit maakte het Amerikaanse bedrijf in stockfotografie maandag bekend. Giphy is 's werelds grootste platform voor GIFjes en digitale stickers. Eind vorig jaar werd Meta gesommeerd door de Britse toezichthouder Competition and Markets Authority om Giphy weer te verkopen, omdat door de combinatie van Giphy en Meta de keuze voor socialemediagebruikers in het VK beperkt zou worden en de innovatie van display-advertenties zou verminderen. Facebook, inmiddels omgedoopt in Meta, kocht Giphy in mei 2020 voor 315 miljoen dollar. Meta ontvangt van Shutterstock 53 miljoen dollar in cash en gaat een API-overeenkomst aan om voortdurende toegang tot de inhoud van Giphy op het platform van Meta te garanderen. Shutterstock spreekt van een strategische overname. Het bedrijf handhaafde dinsdag de outlook voor de omzet en aangepaste EBITDA-marge in 2023. Giphy zal slechts licht bijdragen aan de omzet van Shutterstock. Mits er geen mededingingsbezwaren zijn, denkt Shutterstock de transactie in juni te kunnen afronden. Bron: ABM Financial News

