Update: futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een terughoudende opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het rood.

De Amerikaanse minister van financiën, Janet Yellen, zei dat er "harde keuzes" moeten worden gemaakt over welke rekeningen onbetaald zullen blijven als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Ze herhaalde bovendien nogmaals haar waarschuwing dat de Verenigde Staten al op 1 juni in gebreke zouden kunnen blijven.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zei maandag dat hij een productieve en professionele ontmoeting had met president Joe Biden over hoe het schuldenplafond kan worden verhoogd, maar dat de twee nog geen deal hebben bereikt.

Vandaag gaan de onderhandelingen verder.

Op de markt voor bedrijfsobligaties zijn de spreads in de VS sinds half april gestegen en lijken ze volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild de opwaartse trend te volgen die sinds de dieptepunten in februari is ingezet.

Hogere spreads op bedrijfsobligaties weerspiegelen de verslechterende kredietvoorwaarden van bedrijven. En krediet komt altijd op de eerste plaats wanneer er zich een economische vertraging voordoet, aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak is er later vanmiddag aandacht voor inkoopcijfers over de maand mei en de nieuwe woningverkopen in de VS in april.

De euro/dollar noteert dinsdagmiddag op 1,0774. WTI-olie kost zo'n 72 dollar.

Bedrijfsnieuws

Zoom Video Communications heeft in het eerste kwartaal onverwacht winst behaald en ook de omzet was beter dan verwacht. Op basis van de kwartaalresultaten besloot Zoom om de outlook voor heel het jaar te verhogen. Het aandeel gaat dinsdag vooralsnog een licht hogere opening tegemoet.

Lowe's heeft in het eerste kwartaal over het algemeen beter dan verwachte resultaten behaald, maar de outlook voor heel het boekjaar werd wel verlaagd. Lowe's lijkt 1,5 procent lager te gaan openen.

Slotstanden

De S&P 500 sloot maandag nagenoeg vlak op 4.192,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 33.286,58 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 12.720,78 punten.

Update: om koers Zoom weer te geven