Lowe's verlaagt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lowe's heeft in het eerste kwartaal over het algemeen beter dan verwachte resultaten behaald, maar de outlook voor heel het boekjaar werd wel verlaagd. Dit bleek dinsdagmiddag uit resultaten van de Amerikaanse retailer. In het eerste kwartaal daalde de omzet met 5,5 procent op jaarbasis tot 22,35 miljard dollar. Hier gingen analisten geraadpleegd door FactSet uit van een omzet van 21,6 miljard dollar. De vergelijkbare winkelverkopen, voor de markt een belangrijke indicator, daalden afgelopen kwartaal met 4,3 procent. Hier gingen analisten uit van een krimp van 3,4 procent. De nettowinst verbeterde van 3,51 naar 3,77 dollar per aandeel of 2,3 miljard dollar in totaal. De aangepaste winst per aandeel was met 3,67 dollar beter dan de 3,44 dollar waar de markt op rekende. Outlook Voor heel het boekjaar rekende Lowe's eerder op een aangepaste winst per aandeel van 13,60 tot 14,00 dollar, maar die verwachting werd dinsdag verlaagd naar 13,20 tot 13,60 dollar. Verder zal de vergelijkbare winkelomzet met 2 tot 4 procent dalen. Eerder verwachtte het bedrijf een daling van 0 tot 2 procent. De omzetverwachting van 88 tot 90 miljard dollar schat Lowe's nu op 87 tot 89 miljard dollar. Verder ging de margeverwachting omlaag van 13,6 tot 13,8 procent naar 13,4 tot 13,6 procent. Lowe's blijft wel positief over de langere termijn en verwacht dat het verder aan marktaandeel kan winnen. Het aandeel Lowe's noteert dinsdag voorbeurs een procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.