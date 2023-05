Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die steeds meer oog krijgt voor het uitblijvende akkoord in Washington over de verhoging van het schuldenplafond en de onzekerheden die daarmee samenhangen.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 467,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,1 procent naar 16.210,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 1,0 procent met een stand van 7.402,26 punten. De Britse FTSE steeg 0,1 procent naar 7.779,94 punten.

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, zei dat er "harde keuzes" moeten worden gemaakt over welke rekeningen onbetaald zullen blijven als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. Ze herhaalde bovendien nogmaals haar waarschuwing dat de Verenigde Staten al op 1 juni in gebreke zouden kunnen blijven.

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy zei maandag dat hij een productieve en professionele ontmoeting had met president Joe Biden over hoe het schuldenplafond kan worden verhoogd, maar dat de twee nog geen deal hebben bereikt.

Vandaag gaan de onderhandelingen verder.

Op de markt voor bedrijfsobligaties zijn de spreads in de VS sinds half april gestegen en lijken ze volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild de opwaartse trend te volgen die sinds de dieptepunten in februari is ingezet.

Hogere spreads op bedrijfsobligaties weerspiegelen de verslechterende kredietvoorwaarden van bedrijven. En krediet komt altijd op de eerste plaats wanneer er zich een economische vertraging voordoet, aldus Vranken.

Maar hogere spreads zouden volgens hem geen verrassing moeten zijn. Ze zijn een weerspiegeling van de strengere kredietvoorwaarden die door de meeste, zo niet alle Amerikaanse banken worden gehanteerd.

Ondertussen blijft de onzekerheid over de gezondheid van de Amerikaanse regionale bankensector hoog.

De inkoopmanagersindices voor mei lieten voor de eurozone een iets lagere groei zien. De dienstensector in de eurozone is in mei minder sterk gegroeid dan in april, terwijl de krimp in de industrie toenam.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht ook uit naar de inkoopdata over mei en de verkopen van nieuwe woningen in april.

Het Internationaal Monetair Fonds publiceert vandaag de jaarlijkse update van de stand van de Britse economie, waarna IMF-president Kristalina Georgieva en de Britse minister van financiën Jeremy Hunt deze van commentaar voorzien.

De voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey verschijnt vandaag voor een comité van het ministerie van financiën.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,3 procent in het rood op 71,81 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 75,73 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,3 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0790. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0811 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0815 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Op de beurs van Parijs noteerden twaalf aandelenkoersen in het groen, op die van Frankfurt waren dat er zestien. De koers van het aandeel Porsche had met een winst van 4,6 procent daar wat dat betreft de meeste zeggingskracht. In Parijs was dat weggelegd voor de koers van het aandeel Société Générale met een winst van 2,3 procent, op de voet gevolgd door de plus voor die van Unibail-Rodamco-Westfield.

Ofschoon in de meerderheid, vielen de meeste minnen op beide beurzen onder het procent, in Parijs met uitzondering van de koers van het aandeel LVMH waar 3,8 procent vanaf ging.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De S&P 500 sloot maandag nagenoeg vlak op 4.192,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 33.286,58 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 12.720,78 punten.