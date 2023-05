Beursblik: Aegon heeft momentum richting beleggersdag Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft de wind in de rug richting de beleggersdag op 22 juni. Dit schreef ING dinsdag in navolging van de kwartaalcijfers vorige week. "In het algemeen is de commerciële dynamiek in de VS sterk, het VK heeft nog enkele zwakke punten", meent analist Jason Kalamboussis. Verder is de kapitaalpositie van de hele groep sterk, concludeert ING. Kalamboussis wijst erop dat het management van Aegon het bedrijf verder stroomlijnt met de verkoop van kleine onderdelen. Het enige waar Kalamboussis na de cijfers over het eerste kwartaal meer over wil weten is wat de Vereniging Aegon zal doen met haar belang van circa 14,5 procent in Aegon, over drie jaar wanneer Aegon feitelijk de Nederlandse markt verlaat na de deal met ASR. Kalamboussis verwacht geen gevolgen voor de aandeleninkoop van 1,5 miljard euro, maar het wordt wel een punt van aandacht wanneer Aegon zijn belang van ongeveer 30 procent in ASR gaat afbouwen. ING heeft een koopadvies op Aegon met een koersdoel van 5,60 euro. Het aandeel Aegon noteerde dinsdag aan het eind van de ochtend zo'n 2 procent hoger op 4,43 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.