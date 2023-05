Valuta: dollar blijft gevraagd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom de 1,0810 dollar in afwachting van de nieuwe ontwikkelingen in de onderhandeling over een nieuw Amerikaans schuldenplafond.

"Voorlopig lijkt de valutamarkt in de greep van het Amerikaanse schuldenplafond", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken dat er door de onzekerheid over de onderhandelingen over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond deze week waarschijnlijk veel vraag zal zijn naar activa met een laag risico", aldus Van der Meer.

Zolang die onzekerheid aanhoudt, zal de dollar de munt blijven waar de meeste vraag naar is.

Ebury denkt verder wel dat het renteverschil tussen de Verenigde Staten en de eurozone kleiner wordt, nu de Federal Reserve voorlopig geen renteverhogingen lijkt te willen doorvoeren, maar verwacht voor dit jaar ook geen renteverlaging. De markt rekent aan het einde van dit jaar op een aantal renteverlagingen door de Fed.

De inkoopmanagersindices voor mei lieten voor de eurozone een iets lagere groei zien. De dienstensector in de eurozone is in mei minder sterk gegroeid dan in april, terwijl de krimp in de industrie toenam.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht ook uit naar de inkoopdata over mei en de verkopen van nieuwe woningen in april.

Het Internationaal Monetair Fonds publiceert vandaag de jaarlijkse update van de stand van de Britse economie, waarna IMF-president Kristalina Georgieva en de Britse minister van financiën Jeremy Hunt deze van commentaar voorzien.

De voorzitter van de Bank of England Andrew Bailey verschijnt vandaag voor een comité van het ministerie van financiën.

Een en ander met betrekking hiertoe wint nog eens aan belang met het oog op de publicatie van de Britse inflatiecijfers over april, die woensdag op de agenda staat.

De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,0806 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8713 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2401 dollar.