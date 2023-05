Financials aan kop in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het dinsdag rustig aan, nog altijd in afwachting van een eventueel akkoord in de VS over een verhoging van het schuldenplafond. De AEX handelde rond de klok van elf uur licht lager op 767,21 punten. Maandagavond spraken de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy en president Joe Biden elkaar in het Witte Huis over een verhoging van dit schuldenplafond. Er was nog geen witte rook, maar volgens een woordvoerder waren de gesprekken wel 'professioneel' en 'productief'. "De president en ik kennen de deadline, dus ik denk dat we elke dag zullen praten ... totdat we dit voor elkaar hebben", zei McCarthy. Vandaag gaan de gesprekken dus verder, wat beleggers voorzichtig maakt. De voorlopige inkoopmanagersindexen lieten in de eurozone een groeivertraging zien. Nog altijd is de dienstensector de sterkhouder, terwijl de industrie krimpt. "We prefereren obligaties boven aandelen en adviseren beleggers dividend- en kwaliteitsaandelen, en ook goud voor in hun portefeuilles", zei Mark Haefele, CIO van UBS. De euro/dollar noteert dinsdagochtend op 1,0804 en olie wordt iets goedkoper. Stijgers en dalers Koploper in de AEX is Aegon met een koerswinst van bijna 2 procent. UMG en ING stijgen iets meer dan een procent. Daarna volgen de verzekeraars ASR en NN met winsten van bijna een procent. De grootste daler is Prosus met een koersverlies van bijna anderhalf procent. In de AMX wint CTP bijna 4 procent en sectorgenoot Eurocommercial Properties een meer bescheiden 1,5 procent. Daarentegen dalen Inpost en Galapagos een procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wijst op een rapport van Société Générale waarin CTP een adviesverhoging kreeg naar Kopen. In de AScX gaat vastgoed ook aan de leiding met een koersstijging van ruim 2 procent voor NSI. Wereldhave en BAM stijgen ook dan 2 procent, maar Nedap en CM.com dalen ruim een procent. Bron: ABM Financial News

