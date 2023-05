Minder groei in eurozone

(ABM FN-Dow Jones) De dienstensector in de eurozone is in mei minder sterk gegroeid dan in april, terwijl de krimp in de industrie toenam. Dit bleek dinsdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in mei uit op 55,9 tegen 56,2 in april.

Hiervoor was een index van 55,7 verwacht.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 45,8 in april naar 44,6 in mei, de laagste stand in drie jaar. De prognose hield het vooraf op 46,0.

De samengestelde index daalde zo van 54,1 naar 53,3. De verwachting hiervoor lag op 53,5.

De economie in de eurozone lijkt in het tweede kwartaal desondanks te groeien, dankzij de dienstensector, zei econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank in een toelichting. De industrie blijft een zorgenkindje, aldus De la Rubia, vooral in Duitsland, waar de nieuwe orders nog harder daalden dan in Frankrijk.

De ontwikkeling van de prijzen levert de ECB volgens De la Rubia "hoofdbrekens" op.

Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.