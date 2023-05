AEX licht lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 766,17 punten. Ook de Midkap gaf 0,2 procent prijs. Onder de hoofdaandelen noteerden UMG en Philips onderaan met verliezen van ongeveer een procent. Verzekeraar ASR was koploper met een bescheiden winst van een half procent. In de AMX daalde Galapagos meer dan een procent. CTP won juist een procent. In de AScX daalde B&S ruim een procent en Ebusco steeg dik een procent. B&S moet op zoek naar een nieuwe accountant. Bron: ABM Financial News

