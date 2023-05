AEX start handelsdag vermoedelijk neutraal

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting vlak van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong onveranderd.

Maandag kwam de AEX per saldo amper van zijn plaats met een slotkoers van 767,61 punten.

Marktanalisten wezen op terughoudendheid richting de deadline van 1 juni om het schuldplafond in de VS te verhogen, somberheid over de inflatie- en renteontwikkelingen, waardoor veel professionele beleggers, zoals hedgefondsen, onderbelegd in aandelen zijn, hetgeen echter ook voor opwaartse druk kan zorgen zodra de risicobereidheid terugkeert.

Daarnaast is er opwinding in de markt over de mogelijkheden van AI, ofwel kunstmatige intelligentie, waardoor geld momenteel zijn weg vind richting technologie. Op Wall Street sloot techbeurs Nasdaq maandagavond een half procent in het groen, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist bijna een half procent prijs moest geven.

De S&P 500 sloot maandag, net als de AEX index, nagenoeg vlak

Maandagavond spraken daarnaast de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy en president Joe Biden elkaar in het Witte Huis over een verhoging van het schuldenplafond. Er was nog geen witte rook, maar volgens een woordvoerder waren de gesprekken wel “professioneel” en “productief”.

"De president en ik kennen de deadline, dus ik denk dat we elke dag zullen praten ... totdat we dit voor elkaar hebben", zei McCarthy, die ook benadrukte dat beide partijen de hele nacht zouden doorwerken aan een compromis.

Op het rentevlak gooide James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, maandagavond olie op het vuur door te pleiten voor nog eens twee renteverhogingen van 25 basispunten. "De inflatie blijft te hoog," zei Bullard. De Fed-bestuurder, die bekend staat als havik, heeft dit jaar geen stemrecht in het beleidscomité.

Functionarissen bij de Fed zijn verdeeld over de vraag of zij de rente tijdens hun vergadering medio juni opnieuw moeten verhogen of een pauze zullen inlassen om te zien hoe de economie wordt beïnvloed door het verkrappen van het monetaire beleid.

De markten denken dat de Fed klaar is met renteverhogingen en rekenen zelfs op renteverlagingen later dit jaar. Slechts 20 procent van de markt verwacht een verhoging van 25 basispunten in juni, blijkt dinsdag uit de FedWatch Tool van CME.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0804. WTI-olie werd iets duurder.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend verdeeld. Hongkong en Shanghai verliezen ruim een half procent. Terwijl Sydney en Seoel juist tot een half procent klimmen.

De Japanse dienstensector is in mei sterker gegroeid dan in april, terwijl de industrie van krimp naar groei ging, zo bleek vannacht uit voorlopige inkoopmanagersindices.

Bedrijfsnieuws

Galapagos zal op het jaarlijkse congres van de European League Against Rheumatism (EULAR), dat van 31 mei tot 3 juni 2023 plaatsvindt in Milaan, meerdere abstracts presenteren.

B&S heeft momenteel geen accountant, nadat Deloitte de opdracht heeft teruggegeven. B&S is nu in gesprek met twee "serieus geïnteresseerde" kandidaten. Dit bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering van B&S, gehouden in Luxemburg.

Bever Holding leed in 2022 een verlies van 52,3 miljoen euro. In dezelfde periode een jaar eerder was er nog een winst van 39,4 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot maandag nagenoeg vlak op 4.192,63 punten, de Dow Jones index daalde 0,4 procent op 33.286,58 punten en de Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 12.720,78 punten.