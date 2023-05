Update: B&S zit zonder accountant Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft momenteel geen accountant, nadat het contract met Deloitte eerder dit jaar afliep, en het bedrijf nog in gesprek is met twee "serieus geïnteresseerde" kandidaten. Dit bleek tijdens de aandeelhoudersvergadering van B&S, gehouden in Luxemburg. B&S hoopt deze zomer de nieuwe accountant te kunnen presenteren en daarvoor zal een extra aandeelhoudersvergadering worden georganiseerd. Op de aandeelhoudersvergadering van maandag werden verder alle agendapunten goedgekeurd, aldus de onderneming. Dit betekent dat het dividendvoorstel van 0,12 euro per aandeel B&S over 2022 aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd rond 4 juli van dit jaar. Het aandeel B&S noteert op 24 mei ex-dividend. De raad van commissarissen bestaat na maandag uit vier leden: Derk Doijer, Bert Tjeenk Willink, Leendert Blijdorp en Kim Smit. Er wordt nog gezocht naar één commissaris. B&S hoopt deze vacante plek snel te kunnen invullen, liefst door een vrouw. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.