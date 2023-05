Olieprijs stijgt licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is maandag licht gestegen. Bij een settlement van 71,99 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,6 procent duurder. "Het zal moeilijk zijn voor olie om een grote beweging te maken terwijl de besprekingen over het schuldenplafond aan de gang zijn", zei marktanalist Edward Moya van Oanda. "De impasse rond de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond weegt zwaar op het sentiment van oliehandelaars," volgens Ricardo Evangelista, senior analist bij ActivTrades. "Als er geen oplossing komt, zal de huidige situatie eindigen met een tekort aan geld van de Amerikaanse schatkist om aan haar verplichtingen te voldoen, een scenario dat waarschijnlijk een crisis van ongekende proporties zal veroorzaken." Ondanks de voorzichtigheid en de nervositeit als gevolg van het gekonkel van beide partijen, "blijven de meeste beleggers geloven dat er op het laatste moment een akkoord komt tussen Republikeinen en Democraten om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen", zei hij. "Tot dan kan er meer volatiliteit worden verwacht op de wereldwijde oliemarkten, met verdere prijsdalingen naarmate de deadline van begin juni nadert." De olieprijzen bewegen momenteel binnen een bandbreedte van tussen de 70 en 73 dollar. Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees naast het schuldenplafond ook op de onzekerheid in hoeverre de Chinese vraag zal herstellen, samen met een sterkere Amerikaanse dollar. Bron: ABM Financial News

