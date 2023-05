Wall Street overwegend hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren maandag overwegend hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,1 procent op 4.196,09 punten, de Dow Jones index daalt 0,3 procent op 33.332,61 punten en de Nasdaq noteert 0,5 procent hoger op 12.718,16 punten.

President Joe Biden heeft maandag een ontmoeting met House Speaker Kevin McCarthy over het Amerikaanse schuldenplafond, na een telefoongesprek op zondag dat naar verluidt 'productief' was, aldus SPI Asset Management.

Het vermijden van een wanbetaling is nog steeds de basisvisie van de markten, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Toch zullen er waarschijnlijk nog een paar wendingen volgen, "in deze droevige saga", aldus Hewson.

Positief voor het sentiment is de hoop dat de spanningen tussen de VS en China afkoelen, nadat Biden zei te verwachten dat de relatie tussen de twee grootmachten "zeer binnenkort" zal verbeteren. Dat optimisme werd mogelijk weer wat bekoeld door berichten dat Beijing Chinese bedrijven verbiedt om nog langer microchips van het Amerikaanse Micron te gebruiken.

Op macro-economisch vlak is het maandag rustig in de VS. Later in de week staan de notulen van de Federal Reserve op de agenda. Ook verschijnt eind van de week de voor de Fed belangrijke PCE-inflatie.

James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, wil de federal funds rate dit jaar nog twee keer met 25 basispunten verhogen.

"De inflatie blijft te hoog," zei Bullard maandag, die "liever vroeger dan later" handelt. De Fed-bestuurder heeft dit jaar geen stemrecht in het beleidscomité.

Functionarissen bij de Fed zijn verdeeld over de vraag of zij de rente tijdens hun vergadering medio juni opnieuw moeten verhogen of een pauze zullen inlassen om te zien hoe de economie wordt beïnvloed door het verkrappen van het monetaire beleid.

De markten denken dat de Fed klaar is met renteverhogingen en rekenen zelfs op renteverlagingen later dit jaar. Slechts 25 procent van de markt verwacht een verhoging van 25 basispunten in juni, blijkt maandag uit de FedWatch Tool van CME.

De euro/dollar noteert maandagavond op 1,0812. WTI-olie is een procent duurder ten opzichte van vrijdag.

Bedrijfsnieuws

Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, heeft een boete van omgerekend 1,3 miljard dollar opgelegd gekregen van de Europese Unie. Dit bleek maandag en werd bevestigd door het Amerikaanse techbedrijf. De boete wordt opgelegd omdat Meta privacygevoelige data van EU-burgers doorstuurt naar de VS. Het aandeel stijgt toch 2 procent.

Micron daalt 2,5 procent, na het Chinese verbod voor bedrijven die betrokken zijn bij cruciale Chinese IT-systemen om de chips van de Amerikaanse fabrikant te gebruiken. Dit zou volgens China een risico zijn voor de nationale veiligheid, als echo van het Amerikaanse beleid dat het gebruik van Chinese chips op dezelfde manier beoordeelt.

PacWest Bancorp verkoopt voor 2,6 miljard dollar aan vastgoedleningen aan Kennedy Wilson. Het aandeel wint 17 procent.

JPMorgan Chase verwacht dat de netto rentebaten met 3 miljard dollar zullen toenemen tot 84 miljard dollar dankzij de overname van First Republic Bank, die werd aangemoedigd door de Amerikaanse overheid. Het aandeel daalt een procent.

Chevron heeft maandag een akkoord bereikt over de overname van PDC Energy voor 6,3 miljard dollar. Het aandeel daalt een procent. PDC Energy wint 8,5 procent.