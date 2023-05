Europese beurzen terughoudend aan nieuwe week begonnen

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 index sloot nagenoeg vlak op 468,91 punten. De Duitse DAX liet een verlies optekenen van 0,3 procent op 16.223,99 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,2 procent bij een stand van 7.478,16 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.770,99 punten.

"Het was vandaag een vrij rustige, zij het licht negatieve sessie voor de Europese aandelenmarkten", zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Beleggers zijn terughoudend, in afwachting van de hervatting van de besprekingen over het schuldenplafond later vanavond, aldus Hewson.

Uiteindelijk komt er wel een akkoord, denkt investment manager Simon Wiersma van ING.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. Het consumentenvertrouwen in de eurozone stabiliseerde in mei in negatief terrein, op een stand van -17,4.

De euro/dollar handelde rond het Europese slot op 1,0810 en WTI-olie noteert net onder 72 dollar per vat.

Bedrijfsnieuws

Brenntag leverde bijna anderhalf procent in na een afwaardering door Barclays. Sectorgenoten Azelis en IMCD stegen in Brussel en Amsterdam rond de 2 tot 2,5 procent, dankzij opwaarderingen door diezelfde Britse bank.

Ryanair boekte weer winst, dankzij een ruime verdubbeling van de jaaromzet. Ook werd de prijsvechter positiever over de toekomst. Het aandeel Ryanair steeg meer dan 2 procent in Londen.

In Frankfurt deed Commerzbank goede zaken, met een winst van ruim 2 procent. Deutsche Bank steeg rond een procent. Adidas herstelde van een koersval vrijdag. Munich Re was de sterkste daler, met een verlies van dik anderhalf procent.

In Parijs won Dassault Systems meer dan 4 procent. Verder zaten aandelen van luxemerken als Hermes en Kering in de lift en deden ook financials het goed. Bouygues leverde bijna anderhalf procent in.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond het Europese slot verdeeld.