Weinig spektakel op Beursplein 5

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag nagenoeg onveranderd gesloten. De slotkoers was 767,61 punten, een plus van slechts 0,1 procent. Het was dan ook een erg rustige dag. "Het bredere marktsentiment zal waarschijnlijk een tango dansen met de stemming van de muziek in Washington, waar zich de discussie over het schuldenplafond ontspint", stelde SPI Asset Management. President Joe Biden zal na terugkeer van de G7-top vergaderen met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden namens de Republikeinen Kevin McCarthy, na een telefoongesprek op zondag dat naar verluidt 'productief' was, aldus SPI. Vooralsnog heeft de discussie rond het schuldenplafond weinig impact op de aandelenmarkten, aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen, En investment manager Simon Wiersma van ING verwacht dat er uiteindelijk een akkoord zal worden bereikt over een verhoging. Wiersma merkte verder op dat in Azië het sentiment vanochtend goed was, na opmerkingen van de Amerikaanse president Biden dat de banden tussen de VS en China op korte termijn sterk zullen verbeteren. Aben wees tot slot nog naar de Federal Reserve, waar voorzitter Jerome Powell hintte op een rentepauze. Maar Aben waarschuwt ook dat het nog te vroeg is om uit te gaan van renteverlagingen. De notulen van de laatste rentevergadering van de Fed, die woensdagavond worden gepubliceerd, zijn daarom volgens Van Lanschot interessant. Vervolgens is het vrijdag uitkijken naar nieuwe inflatiedata. Op macro-economisch vlak was er vanmiddag aandacht voor consumentenvertrouwen in de eurozone. Dit stabiliseerde in mei, maar wel op een laag niveau. De vertrouwensindex verbeterde licht, van -17,5 naar -17,4. Daarmee blijft het vertrouwen ruim onder het langjarige gemiddelde. De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,08. Brentolie was nagenoeg onveranderd en stond op 76,01 dollar per vat. Stijgers en dalers Techaandelen blijven goed presteren, zo ook vandaag. Betaalspecialist Adyen ging aan kop met een koerswinst van bijna 5 procent en IMCD won 2,4 procent na een adviesverhoging door Barclays. Besi boekte een koersstijging van 2,1 procent en sectorgenoot ASMI steeg 1,9 procent. ArcelorMittal en Unilever daalden en leverden ongeveer 1 procent in. Het aandeel van de staalreus noteerde wel ex-dividend. In de AMX won Galapagos 3,3 procent, gevolgd door Air France-KLM met 2,0 procent. Alfen daalde met 4,0 procent. Barclays verlaagde maandag het koersdoel voor Alfen van 102,00 euro naar 84,00 euro, met een onveranderd Neutraal advies. Just Eat Takeway daalde maar liefst 6,4 procent. In de AScX was Accsys de sterkste stijger met bijna 8 procent koerswinst. PostNL daalde met 1,8 procent en Ebusco sloot de gelederen met een min van 2,9 procent. Jefferies verlaagde vrijdagavond het koersdoel voor PostNL van 1,70 naar 1,50 euro, met een ongewijzigd Houden advies. Wall Street Aan het einde van de handelsdag in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen rond het slot van vrijdag. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.