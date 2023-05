Fed-bestuurder Bullard wil rente nog twee keer verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) James Bullard, voorzitter van de St. Louis Fed, wil de federal funds rate dit jaar nog twee keer met 25 basispunten verhogen. "Ik denk dat we de beleidsrente [verder] moeten verhogen om de inflatie onder druk te zetten", zei Bullard op het American Gas Association's Financial Forum in Fort Lauderdale. Volgens Bullard rekende de Fed op een tragere groei en een snellere daling van de inflatie in de eerste helft van het jaar dan daadwerkelijke data momenteel laten zien. "De inflatie blijft te hoog," aldus Bullard, die "liever vroeger dan later" handelt. "Je wilt neerwaartse druk uitoefenen nu het nog kan", aldus de Fed-bestuurder, die dit jaar geen stemrecht heeft in het beleidscomité. Tijdens de laatste vergadering van de Fed eerder deze maand, ging de rente met 25 basispunten omhoog, naar het huidige niveau van 5,00 tot 5,25 procent. Functionarissen bij de Fed zijn verdeeld over de vraag of zij de rente tijdens hun vergadering medio juni opnieuw moeten verhogen of een pauze zullen inlassen om te zien hoe de economie wordt beïnvloed door het verkrappen van het monetaire beleid. De markten denken dat de Fed klaar is met renteverhogingen en rekenen zelfs op renteverlagingen later dit jaar. Slechts 25 procent van de markt verwacht een verhoging van 25 basispunten in juni, blijkt maandag uit de FedWatch Tool van CME. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.