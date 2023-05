Chevron koopt PDC Energy voor ruim 6 miljard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron Corporation heeft maandag een akkoord bereikt over de overname van PDC Energy voor 6,3 miljard dollar. Omgerekend waardeert Chevron PDC op 72,00 dollar per aandeel. Het aandeel sloot vrijdag op 65,12 dollar en dat geeft een overnamepremie van 10,5 procent. Op basis van de slotkoers van Chevron op 19 mei ontvangen de aandeelhouders van PDC 0,4638 aandelen Chevron voor elk aandeel PDC. De totale ondernemingswaarde, inclusief schulden, bedraagt 7,6 miljard dollar. Volgens Chevron is de overname complementair aan de activiteiten van Chevron in belangrijke Amerikaanse productiebekkens en voegt het 10 procent toe aan bewezen oliereserves voor minder dan 7 dollar per vat. Chevron verwacht dat deze transactie zal bijdragen aan de winst per aandeel en het rendement op het geïnvesteerd vermogen. PDC zal naar verwachting 1 miljard dollar toevoegen aan de jaarlijkse vrije kasstroom. De transactie is unaniem goedgekeurd door de raden van bestuur van beide bedrijven en zal naar verwachting eind 2023 worden afgerond. De overname moet nog wel door de aandeelhouders van PDC Energy worden goedgekeurd. Ook moeten bijvoorbeeld toezichthouders nog groen licht geven. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.