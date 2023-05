JPMorgan rekent op meer rentebaten dankzij overname First Republic Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase verwacht dat de netto rentebaten met 3 miljard dollar zullen toenemen tot 84 miljard dollar dankzij de overname van First Republic Bank, die werd aangemoedigd door de Amerikaanse overheid. De deal is nog maar drie weken oud, maar JPMorgan kan nu al deze positieve boodschap afgeven, zoals bleek uit een presentatie voor analisten bij een beleggersdag van de Amerikaanse bank. Op middellange termijn voorziet JPMorgan dat de netto rentebaten rond de 75 miljard dollar per jaar zullen schommelen, doordat de rente naar verwachting weer wat zal dalen. Onzekerheid rond de tarieven van spaarrentes en stappen van de Federal Reserve, met name het pad van de beleidsrente, kunnen deze verwachting nog beïnvloeden, tekende JPMorgan daarbij aan. JPMorgan bood begin deze maand aan om het merendeel van de First Republic Bank over te nemen, die was overgenomen door de Federal Deposit Insurance Corporation, een Amerikaanse overheidsinstellingen die banken overneemt wanneer deze dreigen om te vallen door een 'bank run', wanneer klanten massaal hun spaargeld weghalen. Daarmee kreeg JPMorgan 173 miljard dollar aan leningen, 30 miljard dollar aan effecten en 92 miljard dollar aan spaargeld in handen. Bron: ABM Financial News

