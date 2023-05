Berenberg en Jefferies verwachten solide kwartaalupdate Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Aalbers zal een solide eerste kwartaal achter de rug hebben. Dit verwachten analisten van Berenberg en Jefferies in aanloop naar de kwartaalcijfers op woensdag. Zakenbank Jefferies rekent erop dat de autonome omzetgroeidoelstelling van Aalberts van 4 tot 6 procent ook van toepassing is op 2023, ondanks de aanhoudende voorraadafbouw bij het onderdeel Building Technology, met een afnemend momentum in de nieuwbouw gedurende de eerste helft van 2023, wat wordt gecompenseerd door meer vraag naar renovatie. Ook zal de divisie Industrial Technology goed hebben gepresteerd, zoals alom wordt verwacht. Ook Berenberg blijft positief over Aalberts, onder andere door de unieke concurrentiepositie van het bedrijf en de focus op innovatie. Daarnaast zorgen de goedgevulde orderboeken er volgens Berenberg voor dat Aalberts goed gepositioneerd is om een eventuele macro-economische tegenwind te doorstaan. Ook zijn de analisten van mening dat de vooruitzichten van Aalberts op langere termijn een solide basis hebben, wat ruimte biedt voor omzetgroei en marge-uitbreiding, waarschijnlijk voorbij de doelstellingen voor 2026. Later dit jaar zal Aalberts naar verwachting de nieuwe CEO presenteren. Beide zakenbanken hanteren een koopadvies waarbij Jefferies een koersdoel heeft van 60,00 euro en Berenberg van 65,00 euro. Het aandeel noteert maandagmiddag een half procent hoger op 44,39 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.