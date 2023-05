Futures Wall Street richtingloos Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een vlakke opening tegemoet, terwijl de Amerikaanse politiek blijft steggelen over het schuldenplafond. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,1 procent in het rood. "Het bredere marktsentiment zal waarschijnlijk een tango dansen met de stemming van de muziek in Washington, waar zich de discussie over het schuldenplafond ontspint", stelde SPI Asset Management. President Joe Biden zal na terugkeer van de G7-top vergaderen met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden namens de Republikeinen Kevin McCarthy, na een telefoongesprek op zondag dat naar verluidt 'productief' was, aldus SPI. Positief voor het sentiment is de hoop dat de spanningen tussen de VS en China afkoelen, nadat Biden zei te verwachten dat de relatie tussen de twee grootmachten "zeer binnenkort" zal verbeteren. Dat optimisme werd mogelijk weer wat bekoeld door berichten dat Beijing Chinese bedrijven verbiedt om nog langer microchips van het Amerikaanse Micron te gebruiken. Beleggers lijken te denken dat de impact hiervan op andere bedrijven die in China actief zijn redelijk zal meevallen en de futures op de technologie-index Nasdaq herstelden maandag dan ook van een aanvankelijke dip. Ook de olieprijs bewoog nauwelijks. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde vrijwel ongewijzigd op 71,72 dollar en Brent-olie voor juli kostte 75,61 dollar, ook vrijwel ongewijzigd sinds vrijdagavond. De euro/dollar noteerde op 1,0822. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0800 op de borden. Vrijdagochtend stond de dollar nog ruim hoger nadat Fed-voorzitter Jerome Powell weinig tegensputterde tegen de marktverwachting van renteverlagingen door de Fed later dit jaar. Eerder was dit anders. Inmiddels krabbelt de euro weer op. Bedrijfsnieuws Micron daalde ruim 4 procent in de handel voorbeurs, na het Chinese verbod voor bedrijven die betrokken zijn bij cruciale Chinese IT-systemen om de chips van de Amerikaanse fabrikant te gebruiken. Dit zou volgens China een risico zijn voor de nationale veiligheid, als echo van het Amerikaanse beleid dat het gebruik van Chinese chips op dezelfde manier beoordeelt. Meta Platforms kreeg een recordboete van de Europese Commissie van 1,3 miljard dollar, omdat het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp gebruikersgegevens van Europeanen naar de VS heeft verplaatst. Meta liet al weten tegen de boete in beroep te gaan. PacWest Bancorp verkoopt voor 2,6 miljard dollar aan vastgoedleningen aan Kennedy Wilson. Het aandeel van de Amerikaanse regionale bank lijkt ruim 3 procent hoger te starten vandaag. Slotstanden De Amerikaanse beurzen sloten vrijdag licht lager. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.191,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.426,63 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.657,90 punten. Bron: ABM Financial News

