Valuta: euro herstelt na stilzwijgen Powell

(ABM FN-Dow Jones) De euro/dollar stond maandagochtend hoger, opverend van het dieptepunt dat afgelopen vrijdag werd bereikt, nadat Fed-voorzitter Jerome Powell weinig strijdlustig was in zijn verzet tegen het optimisme in de markt over toekomstige renteverlagingen.

De euro noteerde op 1,0823 dollar, tegen 1,0765 vrijdagochtend.

Het herstel volgde volgens analist Lee Hardman van MUFG nadat voorzitter Powell vrijdag niet hard terugduwde tegen marktverwachtingen dat de rente voor het einde van het jaar werd verlaagd zal worden.

Powell gaf ook geen duidelijk aanwijzingen dat er in juni een renteverhoging van de Fed in het vat zit.

"De Amerikaanse rentemarkt heeft sindsdien de verwachtingen voor een renteverhoging in juli afgeschaald en prijst nu nog maar 2 basispunten aan renteverhoging in", aldus Hardman.

Een andere tegenslag voor de dollar was het vastlopen van de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond. Die teleurstelling duurde echter niet lang, omdat de Amerikaanse president Joe Biden daarna meldde dat een telefoongesprek met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden voor de Republikeinen Kevin McCarthy "goed ging".

Later vandaag zullen Biden en McCarthy elkaar ontmoeten en verder praten over het schuldenplafond.

Vorige week donderdag bereikt de dollar het hoogste niveau in twee maanden tijd. Volgens het Sevens Report is er potentieel voor een verder aansterkende dollar, en dat zal volgens Tom Essaye van het Sevens Report drukkend werken op de aandelenkoersen.

De sterkere trend voor de dollar is volgens Ebury een gevolg van een vlucht naar veilige havens in valutaland en een afnemende verwachting dat de Federal Reserve later dit jaar de rente agressief zal verlagen.

Macro-economisch nieuws staan deze week de inkoopmanagersindices voor mei op dinsdag op de agenda, zowel voor de eurozone als de Verenigde Staten. Maandagmiddag is er een voorlopig cijfer voor het consumentenvertrouwen in de eurozone in mei.

Op woensdag worden de notulen van de laatste rentevergadering van de Fed gepubliceerd en publiceert de IFO zijn maandelijkse vertrouwensindex voor het Duitse bedrijfsleven.

Vrijdag volgt een belangrijk Amerikaans inflatiecijfer voor april.