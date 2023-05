Weinig beweging op Europese beursvloeren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandagmiddag rond de slotkoersen van vrijdagavond. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde maandag rond het middaguur een plus van 0,1 procent op 469,35 punten. De Duitse DAX daalde 0,2 procent naar 16.249 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 7.497 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.778 punten. Vrijdag kwamen de koersen aan het einde van de dag onder druk te staan, omdat er een pauze werd ingelast over de gesprekken over een verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond. Vandaag worden die gesprekken weer hervat, liet president Joe Biden weten. Uiteindelijk komt er wel een akkoord, zegt investment manager Simon Wiersma van ING. De agenda is vandaag vrijwel leeg. De olieprijs beweegt ook nauwelijks en de euro/dollar wordt verhandeld op 1,0819. Bedrijfsnieuws Veel nieuws is er vanochtend niet voorhanden. De koersuitslagen blijven ook beperkt. In Frankfurt valt de koerswinst van 2,9 procent voor Porsche op en in Parijs stijgt Orange 1,8 procent. BNP Paribas daalt ruim 5 procent, maar noteert ex-dividend. Brenntag levert 2,1 procent in na een afwaardering van Barclays. Sectorgenoten Azelis en IMCD winnen juist 2,3 en 1,0 procent, dankzij opwaarderingen door de Britse bank. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan maandag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 daalde vrijdag 0,1 procent op 4.191,08 punten, de Dow Jones index daalde 0,3 procent op 33.426,63 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent in het rood op 12.657,90 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.