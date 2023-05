Megaboete voor Meta Platforms dreigt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Meta Platforms, de eigenaar van Facebook, kan een boete van omgerekend 1,3 miljard dollar tegemoet zien in de Europese Unie. Dit zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. De boete wordt opgelegd, omdat Meta privacygevoelige data van EU-burgers doorstuurt naar de VS. Naar verwachting wordt de boete later vandaag officieel bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

