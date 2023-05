Weinig beweging op Beursplein 5, behalve voor Alfen en JET Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs komt maandagochtend nauwelijks van zijn plek. In afwachting van de hervatting van de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond, noteert de AEX 0,1 procent hoger op 768,12 punten. "Waar aan het einde van vorige week een doorbraak in de onderhandelingen over het verhogen van het Amerikaanse schuldenplafond mogelijk leek, is dat moment nu weer wat naar achteren geschoven. De onderhandelingen gaan vandaag verder", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Wiersma verwacht dat er uiteindelijk een akkoord zal worden bereikt over een verhoging. Wiersma merkt verder op dat in Azië het sentiment goed was, na opmerkingen van de Amerikaanse president Joe Biden dat de banden tussen de VS en China op korte termijn sterk zullen verbeteren. De agenda is vandaag vrijwel leeg. De euro/dollar handelt op 1,0805 en olie wordt iets goedkoper. Stijgers en dalers De grootste stijger in de AEX is Adyen met 2,0 procent. DSM Firmenich volgt met een koerswinst van 1,6 procent. IMCD, dat een adviesverhoging van Barclays kreeg, won wint 1,2 procent. ArcelorMittal en ASML leveren 1,1 en 0,7 procent in. De staalreus noteert vandaag ex-dividend en daarvoor gecorrigeerd stijgt het aandeel wel. In de AMX winnen Air France-KLM en Van Lanschot Kempen 2,5 en 1,4 procent. Alfen en Just Eat Takeaway dalen 3,5 en 3,0 procent. Barclays verlaagde het koersdoel voor Alfen stevig naar 84 euro. Bij de smallcaps gaat Accsys aan de leiding met een koerswinst van 4,5 procent. BAM wint 1,9 procent, PostNL en Ebusco dalen 1,4 en 2,1 procent. Bron: ABM Financial News

