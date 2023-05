Beursblik: Barclays positiever over IMCD en Azelis Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft de koersdoelen van chemiedistributeurs Azelis en vooral IMCD verhoogd, nadat de waardering van de twee aandelen aanzienlijk is gedaald ten opzichte van rivaal Brenntag. Dat bleek maandag uit een sectorrapport van de Britse bank. De twee aandelen worden nu op vergelijkbaar niveau gewaardeerd ten aanzien van de verwachte winstgroei als Brenntag, terwijl de specialisten Azelis en IMCD aanzienlijk betere groei realiseren. Beleggers moeten vooral kijken naar de kasstroom en niet naar de winstcijfers, betogen de analisten van Barclays, als ze de drie distributeurs vergelijken. Ook groei en overnames zijn belangrijk, omdat dit een integraal deel uitmaakt van de strategie van deze bedrijven. Azelis is nu gelijk gewaardeerd aan Brenntag, terwijl de premie in de waardering van IMCD fors is gedaald. Het advies voor Azelis gaat daarom van Gelijkgewogen naar Overwogen en het koersdoel stijgt van 27,00 naar 29,00 euro. Bij IMCD gaat het advies van Onderwogen naar Gelijkgewogen, terwijl het koersdoel met bijna de helft wordt opgetrokken, van 120,00 naar 170,00 euro. Voor Brenttag gaat het koersdoel juist omlaag van 84,00 naar 80,00 euro en het advies van Gelijkgewogen naar Onderwogen. Bron: ABM Financial News

