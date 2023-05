Barclays trekt koersdoel Alfen fors omlaag

(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft maandag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 102,00 euro naar 84,00 euro, met een onveranderd Neutraal advies.

Alfen werd in het eerste kwartaal hard geraakt door de afbouw van voorraden in het afzetkanaal voor laadpalen voor elektrische auto’s, waardoor de omzet in deze divisie aanzienlijk tegenviel, aldus de analisten van de Britse bank.

De omzet uit laadpalen daalde met 14 procent tot 47,0 miljoen euro in het betreffende segment, wat 36 procent lager was dan Barclays had voorzien en 27 procent minder dan de analistenconsensus. De omzet van heel Alfen viel ook 7 procent lager dan de consensus en 12 procent lager dan wat Barclays voorzag.

Barclays verlaagde maandag zijn taxaties voor het opladen van elektrische voertuigen voor 2023. Het tweede kwartaal wordt volgens de bank nog steeds zwaar beïnvloed door voorraadafbouw, waardoor een geleidelijk herstel pas later dit jaar zal plaatsvinden.

Alfen zelf denkt dat na de zomer de voorraadafbouw voorbij zal zijn en dat de marktomstadigheden dan verbeteren.

De lagere volumes zorgen ook voor margedruk. De brutomarge was 32,1 procent, terwijl de consensusverwachting 34,6 procent was. Bij de oplaadpalen was de brutomarge 41 procent en bij opslagsystemen 18 procent. De aangepaste EBITDA-marge was met 11,2 procent 6 procentpunt lager dan de consensus.

Voor dit jaar rekent Barclays voor Alfen op een omzet van 550 miljoen euro met een aangepaste EBITDA-marge van 13,3 procent.

Het aandeel Alfen sloot vrijdag in Amsterdam op 67,48 euro.