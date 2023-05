AEX start handelsweek waarschijnlijk terughoudend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een afwachtende opening tegemoet. Futures op de AEX index kwamen ongeveer een uur voor de beursgong nog niet van hun plaats. Afgelopen week won de AEX op weekbasis nog bijna twee procent op een slotstand van 767,10 punten. Beleggers legden met die stijging korte termijn zorgen over het Amerikaanse schuldenplafond, maar ook de ontwikkelingen rondom de rente, inflatie en recessies, naast zich neer. Vooral techaandelen profiteren momenteel van hooggespannen verwachtingen van AI toepassingen, ofwel kunstmatige intelligentie. De halfgeleiders ASML, ASMI en Besi klommen afgelopen week op weekbasis tot 8 procent. Zakenbank Goldman Sachs berekende afgelopen week in een rapport dat AI toepassingen de winstmarges van de Amerikaanse S&P 500 ondernemingen in de komende 10 jaar met 400 basispunten kunnen stuwen. Eerder deze maand maakte IBM nog bekend dat het onder meer een vacaturestop heeft ingesteld voor zijn wereldwijde klantenservice. Topman Arvind Krishna zei in een interview dat hij voorziet dat ongeveer 30 procent van de ongeveer 26.000 niet-klantgerichte functies, zoals personeelszaken, over een periode van vijf jaar kan worden vervangen door AI. Op het vlak van het Amerikaanse schuldenplafond nadert ondertussen de deadline van 1 juni. Vandaag ontmoeten de Republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy en president Joe Biden elkaar in het Witte Huis. Zondag waarschuwde de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen dat er "harde keuzes" zullen moeten worden gemaakt over welke rekeningen onbetaald zullen blijven als het schuldenplafond niet wordt verhoogd. President Biden zei eind vorige week nog dat er een deal met de Republikeinen moet worden gesloten, "omdat er geen alternatief is", en "elke leider de gevolgen begrijpt van falen". Beide partijen moeten begrotingstechnisch nog wel flink wat water bij de wijn doen. De Democraten willen het budget verruimen en Republikeinen trappen op de rem. In Azië liet de People’s Bank of China vanochtend zijn belangrijkste rentetarieven ongewijzigd. De inflatie bleek afgelopen week in april te zijn gedaald tot het laagste niveau in meer dan twee jaar, terwijl de producentenprijzen verder daalden. Het sentiment in Azië is vanochtend overwegend positief met de beurs in Hongkong als koploper, met een stijging van bijna anderhalf procent. Alleen de beurs in Sydney noteert nipt in het rood. De Amerikaanse olie-future daalt vanochtend 0,8 procent op 70,96 dollar per vat. De macro-economische agenda is vandaag nog vrijwel leeg. Bedrijfsnieuws Jefferies verlaagde het koersdoel op PostNL van 1,70 naar 1,50 euro, met een ongewijzigd Houden advies en Berenberg verlaagde het koersdoel voor OCI van 38,00 naar 28,00 euro, met handhaving van het Houden advies. Slotstanden Wall Street De S&P 500 daalde vrijdag 0,1 procent op 4.191,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.426,63 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.657,90 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.