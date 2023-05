Prijzen Nederlandse koopwoningen dalen opnieuw

(ABM FN-Dow Jones) Bestaande koopwoningen in Nederland zijn in april opnieuw goedkoper geworden. Dit bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster.

De prijzen in Nederland daalden in april met 4,4 procent op jaarbasis, na een daling van 2,3 procent in maart, aldus het statistiekbureau. In februari was sprake van de eerste daling in bijna 9 jaar.

Ten opzichte van maart daalden de prijzen in april met 1,1 procent.

Na het dieptepunt van juni 2013 stegen de huizenprijzen jarenlang, tot een top in augustus 2022, nadat de prijsstijging begin vorig jaar een recordtempo had bereikt. Sindsdien is de trend dalend. De prijzen liggen nog wel ruim 87 procent boven het dieptepunt van 2013, aldus CBS.

De gemiddelde transactieprijs van een woning was in april 401.374 euro.

Volgens het kadaster waren er daarnaast op jaarbasis in april bijna 20 procent minder woningtransacties.