China doet Micron in de ban

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese toezichthouder voor cyberspace heeft chips vervaardigd door het Amerikaanse Micron Technology in de ban gedaan. Volgens de toezichthouder is Micron er niet tijdig in geslaagd om een veiligheidsreview af te ronden. De toezichthouder meent dat de producten van Micron "significante veiligheidsrisico's" bevatten. De toezichthouder begon twee maanden geleden een onderzoek naar de Amerikaanse fabrikant van geheugenchips. Washington en Beijing voeren al langer een chipoorlog, maar meestal betekent dit dat Chinese producten en fabrikanten door de VS worden geweigerd. Bron: ABM Financial News

