Europese beurzen openen naar verwachting iets hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet, nog altijd in afwachting van een oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond.

De Amerikaanse president Joe Biden en House Speaker Kevin McCarthy spreken elkaar later vandaag over de kwestie, nadat de onderhandelingen vrijdag werden gepauzeerd.

IG voorziet een openingswinst van 10 punten voor de Duitse DAX en een plus van 7 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten hoger te openen.

De markten in Europa kenden vrijdag opnieuw een dag van sterke winsten nadat de Japanse Nikkei op het hoogste niveau sinds 1990 sloot en de week met een winst van bijna 5 procent eindigde, zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"Dit momentum vertaalde zich in de Europese sessie, waarbij de Duitse DAX een nieuwe recordniveau noteerde boven de 16.300 punten", aldus Hewson, die wees op het optimisme over een "succesvolle oplossing" van de onderhandelingen over het Amerikaanse schuldenplafond.

Echter werd vrijdag aan het eind van de middag bekend dat de onderhandelingen in Washington zijn stilgelegd. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Garret Graves uit Louisiana stelt het Witte Huis zich "onredelijk" op. Het is nog niet duidelijk hoe lang de gesprekken stil zullen liggen.

Op weekbasis steeg de DAX evenwel meer dan 2 procent en stond ook de Stoxx Europe 600 duidelijk in de plus.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING lopen er nog een heel aantal economen, analisten of 'profeten' rond die al tijden waarschuwen voor het einde der tijden. "Die zullen na de rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden hun knopen toch ook eens moeten tellen. Feit is dat ze hun onderweging in aandelen snel moeten gaan aanpassen om niet nog meer achter te blijven en klanten te verliezen. En dat zal de aandelenbeurzen een flinke steun geven."

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De consumentenprijzen in Japan zijn in april harder gestegen dan in de maand ervoor. De inflatie kwam uit op 3,5 procent, van 3,2 procent in maart. Ook de kernprijzen stegen verder. Inmiddels ligt de inflatie al twaalf maanden op rij boven de door de Bank of Japan gewenste 2 procent.

In Duitsland stegen de producentenprijzen in april minder hard, met 4,1 procent, tegen 6,7 procent in maart. Toch is de inflatoire druk volgens econoom Carsten Brzeski van ING nog niet voorbij, want op maandbasis stegen de Duitse producentenprijzen. Dat was voor het eerst sinds september vorig jaar.

Bedrijfsnieuws

Aandelenkoersen van halfgeleideraandelen als ASML, Infineon en STMicroelectronics profiteerden vrijdag met plussen van een half tot één procent mee van de grote belangstelling in A.I. gerelateerde fondsen in de VS.



In Parijs deden Veolia en Stellantis goede zaken, met winsten rond 2 procent. EssilorLuxottica en Kering leverden circa 1,5 tot bijna 2 procent in.

In de Duitse DAX ging Merck KGaA aan kop, met een plus van ruim 3 procent. Adidas was verreweg de grootste daler en leverde ruim 3 procent in. Het Amerikaanse Foot Locker kwam met slechte cijfers.

Euro STOXX 50 4.395,30 (+0,6%)

STOXX Europe 600 468,85 (+0,7%)

DAX 16.275,38 (+0,7%)

CAC 40 7.491,96 (+0,6%)

FTSE 100 7.756,87 (+0,2%)

SMI 11.571,16 (+1,2%)

AEX 767,10 (+0,2%)

BEL 20 3.736,78 (+0,5%)

FTSE MIB 27.520,33 (+1,1%)

IBEX 35 9.251,50 (+0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaan de Amerikaanse beurzen een vlakke tot iets lagere opening tegemoet.

Wall Street sloot vrijdag licht lager, nadat bekend werd dat de onderhandelingen om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen, zijn stilgelegd.

De financiële markten waren een groot deel van de afgelopen week juist hoopvol, rekening houdend met een spoedige deal. Op weekbasis wonnen de Amerikaanse indexen dan ook terrein. De Nasdaq steeg zo'n 3 procent op weekbasis.

Daarnaast steken ook de zorgen over de regionale banken in de VS weer de kop op. De KBW Regional Bank index daalde vrijdag met meer dan 2 procent, na een bericht van CNN dat Yellen bankdirecteuren zou hebben verteld dat er mogelijk meer fusies nodig zijn in de sector. Dit zou kunnen betekenen dat meer regionale banken moeten worden opgekocht door grotere 'too-big-to-fail' banken. PacWest en Western Alliance leverden vrijdag circa 2 tot 2,5 procent in.

WTI-olie werd vrijdag ongeveer een half procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Deere kwam met meevallende kwartaalcijfers. Daarom besloot de fabrikant van grote landbouwmachines om opnieuw de winstverwachting voor dit jaar te verhogen. Het aandeel daalde alsnog met 2 procent.

Foot Locker leverde ruim 27 procent in. De voorraden van de sportschoenenverkoper lieten een onverwacht sterke toename zien. En dit vraagt om extra maatregelen, zei de topman van Foot Locker.

Aandelen van Morgan Stanley daalden circa 2,5 procent. CEO James Gorman onthulde vrijdag tijdens de jaarvergadering een plan om binnen 12 maanden af te treden.

Instagram, dat onderdeel is van Meta Platforms, komt mogelijk in juni met een berichtendienst die de concurrentie aan moet gaan met Twitter. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag. Sinds Tesla CEO Elon Musk Twitter eind vorig jaar overnam, is een flink aantal gebruikers vertrokken naar andere concurrenten, zoals Mastodon. Aandelen van Meta leverden vrijdag tot een half procent in.

S&P 500 index 4.191,98 (-0,1%)

Dow Jones index 33.426,63 (-0,3%)

Nasdaq Composite 12.657,90 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden maandag over de brede linie in het groen.

Nikkei 225 30.937,40 (+0,4%)

Shanghai Composite 3.287,09 (+0,1%)

Hang Seng 19.702,91 (+1,3%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0817. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0800.

USD/JPY Yen 137,77

EUR/USD Euro 1,0817

EUR/JPY Yen 149,03

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - April (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Mei (NL)

06:30 Investeringen - Maart (NL)

16:00 Consumentenvertrouwen - Mei vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers eerste kwartaal (VS)