Cijferseizoen nadert einde en schuldenproblematiek VS houdt gemoederen bezig

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers kunnen zich komende week opmaken voor het laatste restje aan bedrijfsresultaten en vervolgens zal de aandacht langzamerhand weer opgeëist worden door de macro-economische agenda. Ook zal de schuldenproblematiek in de VS de gemoederen blijven bezighouden.

Maandag belooft het nog een relatief rustige dag te worden en gaat in Nederland de meeste aandacht uit naar de cijfers over het consumentenvertrouwen, prijzen van bestaande koopwoningen en de totale investeringen. Ook staat het consumentenvertrouwen in de eurozone op de agenda.

Dinsdag is het tijd voor de voorlopige inkoopmanagersindexen. In de VS volgen dan ook nog de cijfers over het aantal nieuw verkochte woningen gedurende april.

Op woensdag krijgen we meer te weten over het ondernemersvertrouwen in Duitsland en Frankrijk. In het VK staan de inflatiecijfers op de agenda en zal de voorzitter van de BoE naar verwachting een toelichting geven op de recente ontwikkelingen en het te voeren rentebeleid. In de VS wordt het aantal nieuwe hypotheekaanvragen bekendgemaakt, evenals de wekelijkse olievoorraden. Tevens staan de laatste notulen van de Federal Reserve op de rol.

Donderdag krijgen we meer duidelijkheid over de definitieve economische groei in het eerste kwartaal in Duitsland. Ook de data over het Duitse consumentenvertrouwen wordt gepubliceerd, evenals het consumentenvertrouwen in Frankrijk. In de VS zal er aandacht zijn voor de tweede ramingen over de economische groei gedurende het eerste kwartaal. Ook staan wekelijkse werkloosheidsaanvragen op de agenda, net als de aanstaande woningverkopen en de Chicago Fed index.

Aan het einde van de week volgen nog de Britse detailhandelsverkopen. In de VS zal de aandacht opgeëist worden door de cijfers over de persoonlijke inkomens en de PCE-inflatie. Dit laatste geldt als een belangrijke graadmeter voor de Fed. We sluiten af met de cijfers over het consumentenvertrouwen in Michigan.

Laatste restje bedrijfscijfers

Het cijferseizoen nadert het einde. Er staan nog maar een paar namen op de agenda. In Nederland is het woensdag de beurt aan Aalberts met een update en donderdag publiceert Lucas Bols de jaarcijfers. Euronext noteert dinsdag ex-dividend.

In België gaan maandag Xior, CFE en EVS ex-dividend en opent Unifiedpost de boeken. Ook gaan gedurende de week Ackermans, VGP en D'Ieteren ex-dividend en staan er jaarvergaderingen gepland voor Mithra, MDxHealth, What’s Cooking en D'Ieteren. Donderdag zijn er nog cijfers van Ascencio.

Internationaal is er komende week aandacht voor resultaten van onder meer Zoom in de VS op maandag. Macy’s, Nvidia en Snowflake op woensdag en Best Buy op donderdag. Er zal met name aandacht zijn voor Nvidia, waarvan het aandeel dit jaar al meer dan is verdubbeld, meeliftend op de recente AI-hype.