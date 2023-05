Nog geen doorbraak in onderhandelingen Amerikaans schuldenplafond Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Onderhandelaars over het Amerikaanse schuldenplafond hebben vrijdagavond laat een tweede gespreksronde afgebroken zonder een doorbraak te bewerkstelligen. Het Witte Huis en de Republikeinen in het Huis worstelen om een akkoord te bereiken over een verhoging van het schuldenplafond om te voorkomen dat de Amerikaanse regering volgende maand al in gebreke zou blijven. De hervatting en vervolgens het abrupte einde van de besprekingen vrijdagavond volgden op een pauze in de onderhandelingen eerder op de dag, en onderstrepen de verdeeldheid tussen de partijen terwijl de tijd om een akkoord te bereiken wegtikt. De Republikeinse afgevaardigde Patrick McHenry uit North Carolina, een van de onderhandelaars, zei vrijdagavond dat hij er geen vertrouwen in heeft dat er dit weekend nog een akkoord wordt bereikt. Eerder noemde president Joe Biden dit weekend als deadline om nog voor 1 juni de wet goed te keuren die nodig is om het schuldenplafond te verhogen. Volgens de onderhandelaars is er vooral verdeeldheid over de vraag hoe diep er in de overheidsbegroting moet worden gesneden. De Republikeinen dringen aan op grotere bezuinigingen dan waartoe de Democraten bereid lijken. "We kunnen volgend jaar niet meer geld uitgeven. We moeten minder uitgeven dan het jaar ervoor. Dat is vrij eenvoudig", zei House Speaker Kevin McCarthy vrijdag tegen verslaggevers. Witte Huis communicatiedirecteur Ben LaBolt zei vrijdag in een reactie dat "de Republikeinen de economie gijzelen en ons drijven naar de rand van het faillissement." Bron: ABM Financial News

