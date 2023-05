Beursblik: Jefferies verlaagt koersdoelen PostNL en Bpost Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft de koersdoelen op PostNL en Bpost verlaagd in navolging van de kwartaalcijfers van beide postbedrijven die recent verschenen. Dit bleek vrijdagavond uit een sectorrapport. Jefferies verlaagde het koersdoel op PostNL van 1,70 naar 1,50 euro, met een ongewijzigd Houden advies. Analist David Kerstens verlaagde daarbij zijn raming voor het EBIT-resultaat in 2023 met 46 procent tot 81 miljoen euro, wat in lijn is met de outlook van PostNL van 70 tot 100 miljoen euro. In 2024 moet de EBIT-marge met meer dan 200 basispunten herstellen, verwacht Jefferies, Het koersdoel op Bpost ging omlaag van 5,50 naar 4,20 euro, ook bij een gehandhaafd Houden advies. Het Belgische postbedrijf trok vorige maand de outlook voor heel 2023 in, na de eerste resultaten uit een eigen onderzoek naar de aanbesteding voor de verspreiding van kranten en tijdschriften in België. De impact van mogelijke overtredingen blijft onzeker volgens Jefferies. Bpost verwacht zelf een negatieve impact op de aangepaste EBIT in 2023 van 25 tot 50 miljoen euro. Kerstens wees daarbij op een potentieel effect op de inkomsten uit het verleden, hoewel het te vroeg is om dit in te schatten in afwachting van een verdere juridische en financiële analyse. Op basis van de verwachte negatieve impact op de EBIT, verlaagt Jefferies zijn raming voor de winst per aandeel in 2023 met 30 procent. PostNL sloot vrijdag op 1,57 euro en Bpost op 3,94 euro. Bron: ABM Financial News

