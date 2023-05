Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gedaald. Bij een settlement van 71,55 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,4 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI-olie zo'n 2 procent duurder. Dat was de eerste stijging op weekbasis in een maand tijd. Volgens Han Tan, hoofdmarktanalist bij Exinity Group, profiteerden de olieprijzen afgelopen week van een grote risicobereidheid omdat beleggers optimistisch waren over het bereiken van een deal om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen. Vrijdag wonnen de olieprijzen aanvankelijk terrein totdat bekend werd dat de gesprekken over een oplossing voor het schuldenplafond zijn stilgelegd. Volgens Tan "moeten oliestieren nog veel doen om WTI terug te brengen naar de 80 dollar [per vat], met prijzen die nog steeds onder druk staan door aanhoudende angsten aan de vraagzijde." Pas als de Chinese economie duidelijker weet te herstellen en de zorgen over een dreigende recessie afnemen, krijgen de olieprijzen de kans om echt verder te stijgen, aldus de marktanalist. Bron: ABM Financial News

