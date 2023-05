AEX hoopt op deal schuldenplafond

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is afgelopen week aardig gestegen. Met een slot van 767,10 punten op vrijdag won de AEX op weekbasis bijna 2 procent. Vorige week steeg de index met 0,3 procent, toen naar 752,99 punten.

Beleggers letten momenteel op signalen dat de stress over de regionale Amerikaanse banken afneemt en hopen op een deal over het schuldenplafond in Washington.

Die hoop werd vrijdag aan het eind van de middag voorlopig de grond in geboord, nadat bekend werd dat de onderhandelingen zijn stilgelegd. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Garret Graves uit Louisiana stelt het Witte Huis zich "onredelijk" op. Het is nog niet duidelijk hoe lang de gesprekken stil zullen liggen.

House Speaker Kevin McCarthy liet donderdag juist nog weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst al volgende week over een eventuele deal kan stemmen.

Marktanalist Michael Hewson wees op het politiek theater in Washington. Uiteindelijk komt er een deal, zo is hij overtuigd, zoals dat bij eerder gesteggel over het schuldenplafond ook altijd gebeurde.

"Ondanks alle onzekerheden, waarvan er veel in de tijd verdwijnen, maar ook weer nieuwe voor terugkomen, zijn de vooruitzichten voor beleggers helemaal zo slecht nog niet. De economische groei neemt weliswaar af, maar is in zowel de VS als Europa hoger dan we een halfjaar geleden hadden verwacht", voegde investment manager Simon Wiersma van ING toe.

Volgens een onderzoek van Bank of America zijn wereldwijde fundmanagers dit jaar nog niet zo pessimistisch geweest over de economisch groeivooruitzichten, maar tweederde van de ondervraagde managers verwacht wel een 'zachte landing' van de Amerikaanse economie, aldus Wiersma.

De allocatie naar cash is deze maand naar 5,6 procent gestegen, terwijl er ook meer belegd is in aandelen. "En dan vooral technologieaandelen."

"Er lopen nog een heel aantal economen, analisten of profeten rond die al tijden waarschuwen voor het einde der tijden. Die zullen na de rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden hun knopen toch ook eens moeten tellen", aldus Wiersma. "Feit is dat ze hun onderweging in aandelen snel moeten gaan aanpassen om nog niet meer achter te blijven en klanten te verliezen. En dat zal de aandelenbeurzen een flinke steun geven."

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week aandacht voor de Duitse ZEW-index, die het economisch sentiment weergeeft. In mei was sprake van een indexdaling tot -10,7 voor de verwachtingsindex. Gerekend werd op een minder negatief cijfer. Ook over de huidige situatie werden de ondervraagden negatiever, maar dat cijfer stond in april ook al in de min.

In de VS werd bekend dat de detailhandelsverkopen in april met 0,4 procent zijn gestegen, terwijl werd gerekend op een plus van 0,8 procent. De industriële productie steeg wel harder dan verwacht, met 0,5 procent.

Economische data kunnen bepalend zijn voor de koers die de Federal Reserve de komende maanden gaat varen. Zo zei de voorzitter van de Dallas Fed, Lorie Logan, afgelopen week dat het nu nog niet gepast is om de renteverhogingen te pauzeren. Macrodata die in aanloop naar het volgende rentebesluit van de Fed verschijnen, zouden daar verandering in kunnen brengen maar "op dit moment zijn we er nog niet", aldus Logan, die stemrecht heeft binnen het beleidscomité van de Fed.

Een meerderheid van de markt is ervan overtuigd dat de Fed de rente in juni niet zal verhogen. De CME FedWatch Tool laat op dit moment zien dat de kans op nog een verhoging met 25 basispunten rond de 14 procent is. De overige 86 procent verwacht een pas op de plaats.

Beleggers kijken ondertussen ook naar de economische ontwikkelingen in China. Afgelopen week werd bekend dat de industriële productie en de detailhandelsverkopen in China in april zijn gestegen, maar wel minder dan verwacht.

"Het sterkt de verwachting dat de Chinese regering binnenkort nieuwe stimuleringsmaatregelen zal aankondigen", aldus Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde vrijdag op 1,0817. WTI-olie kostte 71,40 dollar en werd daarmee op weekbasis zo'n 2 procent duurder.

Stijgers en dalers

Financials en halfgeleiders deden afgelopen week goede zaken in de AEX. ASMI, ASML en Besi wonnen zo'n 5,5 tot 8 procent op weekbasis. Besi ging daarmee aan kop in de hoofdindex.

ING steeg circa 3 procent op weekbasis, NN Group 6 procent en Aegon ruim 7 procent. De verzekeraar opende afgelopen week de boeken en presteerde goede kwartaalcijfers, concludeerden analisten, die onder meer wezen op de solide kapitaalratio's.

Philips steeg afgelopen week licht. Nieuwe testresultaten met de DreamStation bevestigen volgens Philips eerdere uitkomsten. Volgens zakenbank Jefferies is het nu vooral belangrijk wat de Amerikaanse FDA van deze uitkomsten vindt.

Prosus steeg op weekbasis zo'n 4 procent, ondanks negatief ontvangen cijfers van Tencent, waarvan het grootaandeelhouder is.

De defensieve aandelen Wolters Kluwer, Unilever en Heineken leverden op weekbasis zo'n 1,5 tot 2,5 procent in.

Inpost behaalde hogere resultaten in het eerste kwartaal. Analisten wezen erop dat de aanbieder van pakketkluisjes verder marktaandeel wist te winnen. Het aandeel daalde toch 9 procent op weekbasis en was daarmee hekkensluiter van de AMX. JPMorgan haalde het aandeel van zijn kooplijst.

Alfen volgde met een verlies van bijna 8 procent op weekbasis na het openen van de boeken. Deutsche Bank en Jefferies verlaagden vervolgens hun koersdoelen voor het oplaadpalenbedrijf, dat last heeft van het afbouwen van voorraden door afnemers.

Air France-KLM ging in de Midkap aan kop, met een winst van ruim 10,5 procent.

Smallcapfonds Vivoryon leverde afgelopen week bijna 10 procent in na het openen van de boeken. In het afgelopen kwartaal liep het verlies iets terug, maar er kwam nog geen omzet in de boeken. Verder daalde de kaspositie van 26,6 miljoen tot 17,1 miljoen euro. Wel is er nog voldoende geld in kas om de activiteiten tot het eind van het jaar te financieren, zei de biofarmaceut.

Pharming ging juist aan kop, met een winst van ruim 5 procent. RTW verhoogde zijn belang in het bedrijf.

Een kwartaalupdate van het lokaal genoteerde Euronext resulteerde afgelopen week in een koersverlies van meer dan 5,5 procent.