AEX licht hoger het weekend in

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag licht hoger het weekend ingegaan. De AEX steeg 0,2 procent tot 767,10 punten. Op weekbasis won de index bijna 2 procent.

Beleggers waren een groot deel van de dag, net als de afgelopen dagen, optimistisch over een oplossing voor het Amerikaanse schuldenplafond.

"Een stemming over een deal om het schuldenplafond af te wenden, wordt in de komende dagen verwacht, na succesvolle gesprekken deze week", zeiden analisten van IG.

Echter werd vrijdag aan het eind van de middag bekend dat de onderhandelingen in Washington zijn stilgelegd. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Garret Graves uit Louisiana stelt het Witte Huis zich "onredelijk" op. Het is nog niet duidelijk hoe lang de gesprekken stil zullen liggen.

De afgelopen dagen werd de AEX geholpen door de sterke prestaties van de technologiefondsen die een prima week beleven. Aandelen zoals ASML, ASMI en Besi profiteren mee van de grote belangstelling in A.I. gerelateerde fondsen in de VS.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING lopen er nog een heel aantal economen, analisten of 'profeten' rond die al tijden waarschuwen voor het einde der tijden. "Die zullen na de rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden hun knopen toch ook eens moeten tellen. Feit is dat ze hun onderweging in aandelen snel moeten gaan aanpassen om niet nog meer achter te blijven en klanten te verliezen. En dat zal de aandelenbeurzen een flinke steun geven."

Op macro-economisch vlak was het vrijdag rustig. De consumentenprijzen in Japan zijn in april harder gestegen dan in de maand ervoor. De inflatie kwam uit op 3,5 procent, van 3,2 procent in maart. Ook de kernprijzen stegen verder. Inmiddels ligt de inflatie al twaalf maanden op rij boven de door de Bank of Japan gewenste 2 procent.

In Duitsland stegen de producentenprijzen in april minder hard, met 4,1 procent, tegen 6,7 procent in maart. Toch is de inflatoire druk volgens econoom Carsten Brzeski van ING nog niet voorbij, want op maandbasis stegen de Duitse producentenprijzen. Dat was voor het eerst sinds september vorig jaar.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0817. WTI-olie werd een half procent goedkoper op 71,42 dollar per vat.

Stijgers en dalers

Halfgeleideraandelen deden vrijdag opnieuw goede zaken in de AEX. ASML, Besi en ASMI stegen een half tot bijna 2 procent. Betaalspecialist Adyen ging aan kop in de hoofdgraadmeter met een winst van ruim 2 procent.

Prosus leverde een half procent in. De negatieve cijfers van Tencent deze week, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, werken waarschijnlijk nog door. DSM Firmenich verloor ruim anderhalf procent en ook AkzoNobel eindigde lager.

In de AMX won koploper Allfunds meer dan 6,5 procent. Eerder toonde Euronext interesse in een overname van Allfunds, maar die wees het bod af.



Ook Aalberts koerste hoger en steeg bijna 3 procent. De analisten van Berenberg blijven positief over de vooruitzichten van Aalberts en herhaalden vandaag hun koopadvies en koersdoel van 65 euro. Inpost sloot de rij met een verlies van meer dan 2 procent.

In de AScX was B&S Group de sterkste stijger met bijna 5 procent koerswinst. De verliezen bleven beperkt tot minder dan een procent, voor onder meer Fastned en Acomo.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood.