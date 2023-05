Video: Tina heeft weer een alternatief Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Er is weer een alternatief voor aandelen. Dit zegt Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. De rentepiek in de VS is bereikt. De Fed pauzeert en gaat mogelijk zelfs de rente verlagen, aldus Juvyns. De ECB en de Bank of England "moeten de inflatiebrand blijven blussen" en dat betekent nog een renteverhoging bij de volgende rentebesluiten, "maar de meeste renteverhogingen zijn achter de rug". En dat maakt vastrentende activaklassen weer aantrekkelijk, volgens Juvyns. JPMorgan kijkt vooral naar Amerikaanse treasuries aan de korte kant, investment grade bedrijfsobligaties en schulden van opkomende markten in lokale valuta's. "Twee en vijfjaarsleningen zijn bijzonder aantrekkelijk." Klik hier voor: Tina heeft weer een alternatief Bron: ABM Financial News

