Koersklap voor Foot Locker

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Foot Locker kijkt tegen een openingsverlies aan van 25 procent. Het aandeel staat onder druk, nadat de verkoper van sportschoenen met cijfers kwam. Uit die cijfers bleek dat de voorraden bij Foot Locker zich opstapelen. Vanwege de macro-economische omstandigheden loopt de vraag terug, en dit betekent volgens de CEO dat er maatregelen moeten worden genomen. Tegelijk wordt de outlook voor 2023 verlaagd. In plaats van een omzetdaling van 3,5 tot 5,5 procent, houdt Foot Locker nu rekening met een omzetdaling van 6,5 tot 8,0 procent, bij een brutomarge van 28,6 tot 28,8 procent. In het afgelopen kwartaal daalde de omzet met ruim 11 procent tot 1,9 miljard dollar. De winst daalde met bijna 100 miljoen dollar tot 36 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

