Groene start Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag in de plus van start, in de hoop dat er spoedig een deal komt over de noodzakelijke verhoging van het schuldenplafond.

Futures op de S&P 500 index noteren circa een half uur voor de openingsbel 0,3 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,1 procent hoger uit de startblokken te komen.

Analisten van Rabobank schrijven een deel van de recente koersstijgingen toe aan het aangeboren optimisme van veel beleggers. Er is in ieder geval relatief weinig aandacht voor de dreigende recessie, de aanhoudende inflatie, de onrust rondom de Amerikaanse regionale banken of de problemen bij de besprekingen over het Amerikaanse schuldenplafond, aldus Rabobank.

De markt signaleert dat beleggers zich minder zorgen maken over fundamentele factoren. De langverwachte recessie in zowel de VS als de eurozone is er nog steeds niet en bedrijven presteren boven verwachting. In feite heeft het meest recente winstseizoen overweldigend positief verrast, zowel ten aanzien van de winst als de omzet. "En voor wie een langetermijnperspectief heeft, is er altijd nog de nieuwe AI-revolutie om zich aan vast te klampen."

Ook heeft de markt volgens Rabobank geconcludeerd dat het einde van de verkrappingcyclus bij de centrale banken nabij is.

Hoewel de analisten van Rabobank zich niet kunnen vinden in de optimistische lezing van de markt, concludeert men wel dat de hogere rentes duidelijk geen grote belemmering zijn gebleken voor een positiever risicosentiment de laatste tijd.

Bij ING vinden de experts het glas juist wel halfvol.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING lopen er nog een heel aantal economen, analisten of 'profeten' rond die al tijden waarschuwen voor het einde der tijden. "Die zullen na de rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden hun knopen toch ook eens moeten tellen. Feit is dat ze hun onderweging in aandelen snel moeten gaan aanpassen om niet nog meer achter te blijven en klanten te verliezen. En dat zal de aandelenbeurzen een flinke steun geven."

De olieprijs koerst vrijdag twee procent hoger. "Ik denk dat de markten het risico op een Amerikaanse default uitprijzen", zei analist Yeap Jun Rong van IG.

De euro/dollar loopt op naar 1,0809.

Bedrijfsnieuws

Vandaag is de bedrijfsagenda mager gevuld. Wel kwam Deere voorbeurs al met meevallende kwartaalcijfers en besloot de fabrikant van grote landbouwmachines om opnieuw de winstverwachting voor dit jaar te verhogen. Het aandeel stevent af op een 4,5 procent hogere opening.

Foot Locker daartegen lijkt 25 procent lager te gaan openen. De voorraden van de sportschoenenverkoper lieten een onverwacht sterke toename zien. En dit vraagt om extra maatregelen, zei de topman van Foot Locker.

Slotstanden

Wall Street sloot donderdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,9 procent tot 4.198,05 punten. De Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 33.535,91 en technologiebeurs Nasdaq klom 1,5 procent tot 12.688,84 punten.