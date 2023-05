UBS: vooruitzichten voor goud blijven positief Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De goudprijs zal in de komende maanden nog verder stijgen. Dit verwachten analisten van UBS. De goudprijs is aan een stevige opmars bezig en noteert dit jaar ruim 7 procent hoger en is op weg om de recordstanden aan te scherpen, aldus de analisten van de Zwitserse bank. UBS ziet 3 belangrijke factoren voor de middellange en lange termijn, die deze visie ondersteunen. Ten eerste zou de vraag van de centrale banken robuust moeten blijven. Vorig jaar was het dertiende opeenvolgende jaar van netto goudaankopen door de grote centrale banken, en het hoogste niveau van jaarlijkse vraag ooit. UBS verwacht dat deze trend door zal zetten, dankzij de toegenomen geopolitieke risico's en de wens om te diversifiëren. Ten tweede ondersteunt de zwakte van de Amerikaanse dollar ook de goudprijs. UBS verwacht dat de huidige tegenwind in de dollar zal aanhouden nu er een ommekeer in het rentebeleid van de Federal Reserve aanstaande is. Tenslotte kunnen de stijgende recessierisico's in de VS ervoor zorgen dat beleggers op zoek gaan naar zogeheten safe havens. De analisten van UBS handhaven de prognose voor de goudprijs van 2.100 dollar voor dit jaar en zien de koers dan in 2024 verder oplopen naar 2.250 dollar. Vanuit een portefeuillecontext gezien, beschouwen de analisten van UBS goud ook als een goede 'hedge' voor de langere termijn. De goudprijs noteert vrijdag op 1.967 dollar. Bron: ABM Financial News

