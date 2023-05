Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na het bemoedigende en solide slot op Wall Street donderdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,5 procent op 468,80 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,6 procent naar 16.254,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.494,19 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 7.775,61 punten.

Wall Street wist donderdag sterk te eindigen, geholpen door optimisme over het Amerikaanse schuldenplafond. House Speaker Kevin McCarthy liet donderdag weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst volgende week over een eventuele deal kan stemmen. Beleggers lijken dus hoopvol dat het tot een deal komt om het schuldenplafond te verhogen, maar die deal is er nog niet, waarschuwde ActivTrades. Het doemscenario van geen deal hangt nog steeds boven de markten.

Beleggers zullen de G7-top in Hiroshima, die vandaag begint, uiteraard in de gaten houden, waar de wereldleiders internationale handel en veiligheid zullen bespreken. Onder andere de betrekkingen en sancties tussen China en Rusland staan op de agenda.

De Duitse producentenprijzen lieten in april toch weer een stijging zien, in de dit geval van 0,3 procent op maandbasis, nadat in maart een daling werd geregistreerd van 2,6 procent ten opzichte van februari.

Macro-economisch blijft het in Europa en de Verenigde Staten vandaag verder stil.

Er is vrijdag verder een optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, van Fed-bestuurder Michelle Bowman en van bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank, die zelfs twee keer optreedt, en verder voorzitter Christine Lagarde.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,9 procent in het groen op 72,47 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 76,55 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,9 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0802. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0783 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0774 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Aandelenkoersen van halfgeleideraandelen als ASML, Infineon en STMicroelectronics profiteerden vrijdag met plussen rond de 2 procent mee van de grote belangstelling in A.I. gerelateerde fondsen in de VS.



Op de beurs van Parijs noteerden acht aandelen in het rood, en op de beurs van Frankfurt waren dat er vier. Hier vielen de koerswinsten bescheiden uit, maar in Parijs waren er toch twee die meer dan 2 procent aandikten. Die betroffen Stellantis en dus STMicroelectronics.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,9 procent op 4.198,05 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.535,91 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 12.688,84 punten.