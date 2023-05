Euro onder 1,08 dollar Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag vrijdagochtend ruim onder de 1,08 dollar en ook vandaag zijn vooral de behoefte aan een veilige haven en de verwachting dat het met de renteverlagingen door de Federal Reserve later dit jaar en volgend jaar nog niet zo'n vaart lopen zal bepalend voor het sentiment. "De prognoses in de markt voor die [rente]verlagingen zijn neerwaarts bijgesteld en dat biedt de dollar steun", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Verder zien we toch de nodige onrust in de markt met betrekking tot diverse mondiale vraagstukken en dan met name Oekraïne en de rol van het westen daarbij", aldus Van der Meer. De handelaar zag de euro vrijdagochtend om 03.40 uur op 1,0759 dollar uitkomen, waarna de munt in de loop van de nacht wel weer opveerde. Van der Meer verwacht voor vandaag veel aandacht voor het optreden van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell, maar ook voor Fed-bestuurder Michelle Bowman en van bestuurder Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank, die zelfs twee keer optreedt, en verder voorzitter Christine Lagarde. De Duitse producentenprijzen lieten in april toch weer een stijging zien, in de dit geval van 0,3 procent op maandbasis, nadat in maart een daling werd geregistreerd van 2,6 procent ten opzichte van februari. Macro-economisch blijft het in Europa en de Verenigde Staten vandaag verder stil. In Japan begin vandaag de G7-top. De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0791 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8693 Britse pond. Het Britse pond steeg 0,1 procent en noteerde op 1,2416 dollar. Bron: ABM Financial News

