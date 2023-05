AEX bouwt openingswinst uit

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bouwt vrijdag richting het einde van de ochtend de winsten uit.

De AEX index steeg 0,7 procent tot 771 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen.

Wall Street wist donderdag sterk te eindigen, geholpen door optimisme over het Amerikaanse schuldenplafond. House Speaker Kevin McCarthy liet donderdag weten dat het Huis van Afgevaardigden op zijn vroegst volgende week over een eventuele deal kan stemmen. Beleggers lijken dus hoopvol dat het tot een deal komt om het schuldenplafond te verhogen, maar die deal is er nog niet, waarschuwde ActivTrades. Het doemscenario van geen deal hangt nog steeds boven de markten.

Verder wordt de AEX geholpen door de sterke prestaties van de technologiefondsen die een prima week beleven. Aandelen zoals ASML, ASMI en Besi profiteren mee van de grote belangstelling in A.I. gerelateerde fondsen in de VS.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING lopen er nog een heel aantal economen, analisten of 'profeten' rond die al tijden waarschuwen voor het einde der tijden. "Die zullen na de rally op de aandelenmarkten in de afgelopen zes maanden hun knopen toch ook eens moeten tellen. Feit is dat ze hun onderweging in aandelen snel moeten gaan aanpassen om niet nog meer achter te blijven en klanten te verliezen. En dat zal de aandelenbeurzen een flinke steun geven."

De olieprijs stijgt vrijdag licht en een vat Brentolie noteert op 76,30 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0788. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er 1,0770 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter noteert het merendeel van de aandelen in de plus, aangevoerd door de halfgeleideraandelen en betaalspecialist Adyen. Deze aandelen koersen 1,5 tot ruim 2 procent hoger.

Prosus was één van de weinige dalers met een koersverlies van 0,4 procent. De negatieve cijfers van Tencent deze week, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, werken waarschijnlijk nog door. KPN daalde 0,6 procent.

In de AMX won Air France-KLM 2,9 procent. Ook Aalberts koerste hoger en steeg 2,6 procent. De analisten van Berenberg blijven positief over de vooruitzichten van Aalberts en herhaalden vandaag hun koopadvies en koersdoel van 65 euro. Allfunds steeg ruim 3 procent. Galapagos is de hekkensluiter en noteerde 1,5 procent lager.

In de AScX was Ebusco de sterkste stijger met bijna 2 procent koerswinst. Fastned daalde 0,1 procent.