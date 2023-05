Beursupdate: AEX licht hoger van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong 0,3 procent hoger. Ook de Midkap steeg 0,3 procent. Onder de hoofdaandelen noteerden de verzekeraars NN en Aegon ongeveer een procent hoger. Aegon presteerde het afgelopen kwartaal in Amerika sterk en de verzekeraar zal volgende maand volgens zakenbank Berenberg de doelstellingen voor 2023 waarschijnlijk verhogen. ASML klimt daarnaast 0,8 procent en de halfgeleider borduurt daarmee voort op de stijging van ruim vijf procent op donderdag. Alleen Prosus noteerde met een half procent lager. In de AMX won Aalberts 2,4 procent op 44,01 euro. De vooruitzichten voor Aalberts blijven volgens Berenberg goed en daarom handhaafde de zakenbank het koopadvies op het aandeel met een onveranderd koersdoel van 65,00 euro. Corbion verloor krap een procent. In de AScX wonnen Accsys en Pharming meer dan een procent. Azerion leverde 0,8 procent in. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.