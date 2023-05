AEX start handelsdag vermoedelijk licht in het groen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting hoger van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent. Donderdag boekte de AEX al een mooie Hemelvaartwinst van bijna een procent op een slotstand van 765,28 punten. Zwaargewicht ASML gaf de index een flinke duw met een stijging van meer dan vijf procent, zonder duidelijke reden. Ook op Wall Street vond het geld donderdagavond zijn weg richting technologie, met een stijging voor de Nasdaq index van ruim een procent, terwijl de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index juist enkele tienden van een procent prijs moest geven. Marktanalisten wezen erop dat optimisme over een deal om het schuldenplafond in de VS te verhogen, voor de deadline van 1 juni, het sentiment op de internationale aandelenmarkten een impuls gaf. In Japan koerste de Nikkei index vanochtend met een stijging van krap een procent zelfs naar het hoogste niveau sinds 1990, terwijl een driedaagse bijeenkomst met de leiders van de Groep van Zeven rijke industrielanden vandaag in Hiroshima van start gaat. De beurs in Hongkong gaf vanochtend echter meer dan een procent prijs na een tegenvallende ontvangst van de cijferrapportage van Alibaba. De techgigant verloor vijf procent van zijn beurswaarde. De olieprijs stond donderdag onder druk, terwijl de dollar duidelijk sterker werd. Bij een settlement van 71,86 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,3 procent goedkoper. Vanochtend herstelde de future evenwel met krap een procent. De macro-economische agenda is vandaag vrijwel leeg. Bedrijfsnieuws IMCD neemt Euro Chemo-Pharma en diens dochterbedrijf Biofresh Green over. Het betreft een speciaaldistributeur uit Maleisië met een jaaromzet van omgerekend circa 55 miljoen euro. Een overnameprijs werd niet genoemd. Aegon presteerde het afgelopen kwartaal in Amerika sterk en de verzekeraar zal volgende maand volgens zakenbank Berenberg de doelstellingen voor 2023 waarschijnlijk verhogen. De vooruitzichten voor Aalberts blijven goed en daarom handhaaft Berenberg het koopadvies op het aandeel met een onveranderd koersdoel van 65,00 euro. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg donderdag 0,9 procent op 4.198,05 punten, de Dow Jones index won 0,3 procent op 33.535,91 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 12.688,84 punten. Bron: ABM Financial News

