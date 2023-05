Beursblik: Aegon kan doelstellingen verhogen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft het afgelopen kwartaal in Amerika sterk gepresteerd en de verzekeraar zal volgende maand zijn doelstellingen voor 2023 waarschijnlijk verhogen. Dit schreef analist Michael Huttner van zakenbank Berenberg vrijdag naar aanleiding van de cijferrapportage van de Nederlandse verzekeraar op woensdag. Op 22 juni houdt Aegon een beleggersdag en de verzekeraar zal dan een update geven over de strategische plannen en de doelstellingen voor de middellange termijn. Aegon ligt op schema om de verkoop van de Nederlandse activiteiten aan ASR in de tweede helft van 2023 af te ronden, waardoor de aandacht bij de cijfers van afgelopen woensdag vooral uitging naar de Amerikaanse activiteiten. En die waren volgens Huttner sterk op alle fronten, waaronder omzetgroei, winst en de solvency II ratio. Naar aanleiding van opmerkingen van het bestuur van Aegon tijdens een gesprek met analisten woensdag, verwacht Huttner nu dat de verzekeraar zijn doelstellingen voor de operationele kapitaalgeneratie en de vrije kasstroom in 2023 tijdens de aanstaande beleggersdag gaat verhogen. De analist voorziet zelf nu een operationele kapitaalgeneratie in 2023 van net iets meer dan 1,1 miljard euro, met ruimte voor een opwaartse verrassing, waar hij eerder rekende op 1,05 miljard euro. Aegon zelf heeft een verwachting afgegeven van minimaal 1 miljard euro. Berenberg verhoogde daarnaast de verwachting voor een vrije kasstroom dit jaar van 625 miljoen euro naar 695 miljoen euro. Berenberg hanteert een koopadvies voor Aegon met een koersdoel van 6,60 euro. De verzekeraar sloot donderdag op het Damrak krap een half procent lager op een koers van 4,29 euro. Bron: ABM Financial News

